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لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي .. تعاون بين جامعة بنها ووزارة التضامن الاجتماعي

05:02 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
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القليوبية- أسامة علاء الدين:

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل جامعة بنها.

وقالت راندا مصطفى، إن الوحدة تسعى بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع إلى تقديم خدمات مجتمعية للطلبة، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تدعم وجود مندوب من بنك ناصر الاجتماعي ومسؤول من الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة للطلاب ومسئول عن متابعة الخريجين ودعم ريادة الأعمال.

وتابعت نائب رئيس الجامعة، أن الوزارة سوف تساهم في دعم وتطوير المدن الجامعية، والمساهمة في المصروفات الجامعية للطلبة غير القادرين، كما ستعمل بالتنسيق مع الجامعة في التمكين الاقتصادي للطلاب والخريجين من خلال دعم بنك ناصر للمشروعات متناهية الصغر.

وأضافت مصطفى، أن الوحدة الجديدة تعمل من خلال حزمة من الخدمات وهي معالجة الإدمان والتعاطي والتركيز على محور بناء الشخصية للطالب، وتوحيد برامج الرعاية والتضامن الاجتماعي لضمان وصول الخدمات لمستحقيها، كما تدعم الوحدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات ريادة الأعمال لتحفيز محور الانتماء للمجتمع والوطن.

القليوبية التضامن الاجتماعي لتضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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