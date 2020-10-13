السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء وشرق العوينات وتوشكي".

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب صلاح الدين ناصر مساعد مدير عام جهاز المشروعات للخدمة الوطنية، بحسب بيان صحفي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".

وقد اطلع الرئيس على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجهاً سيادته بالإسراع في معدلات التنفيذ، وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات وزارات الكهرباء والإسكان والزراعة، كالربط الكهربائي مع دول الجوار، والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية المختلفة لبناء وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وعلاج مشكلة العشوائيات، فضلاً عن مستجدات مشروع إنشاء مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، إلى جانب إجراءات الحوكمة والتطوير لمزرعة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة، والتي ستصبح نواةً للمشروع العالمي "مرابط".​