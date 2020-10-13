براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه.. انطلاق ملتقى توظيفي بالجيزة غدًا

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفى بمقر الجهاز يومَي الأربعاء والخميس 14 و15/10/2020.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تفاصيل الملتقى على النحو التالي:

اليوم الأول: يشهد حضور مسؤول (hr) لسلسلة مطاعم لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الوظائف التالية:

- عضو فريق، براتب 2700 جنيه، 9 ساعات عمل، توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

- مديرو أفرع ومساعدون براتب يبدأ من 5000 جنيه، يشترط خبرة.. توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

- مندوبو توصيل طلبات، براتب يبدأ من 2000 جنيه + نسبة على الأوردر- توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

- سائق رخصة أولى وثانية، براتب يبدأ من 3200 جنيه + نسبة على الأوردر - توفير تأمين صحي واجتماعي وإجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين.

اليوم الثاني: يشهد حضور شركة "ماجيك فارما" للأدوية، بحضور مسؤول (hr) بالشركة، والوظائف المطلوبة؛ هي:

- مندوب مبيعات، السن (من 22- 30)، المؤهل (فوق متوسط- مؤهل عالي)، براتب يبدأ من 2000 جنيه+ عمولة وزيادة الراتب حسب الخبرة، وتوفير تأمين صحي واجتماعي.

يتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرًا.