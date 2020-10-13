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بعد حظر الجمع بين عضوية المجلسَين.. تعرف على إجراءات تعيين أعضاء بالبرلمان في "الشيوخ"

03:47 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
بعد حظر الجمع بين عضوية المجلسَين.. تعرف على إجراءات تعيين أعضاء بالبرلمان في "الشيوخ"

مجلس النواب

توقعت مصادر مطلعة أن قائمة النواب المعينين التي سيصدرها رئيس الجمهورية ستضم عددًا من النواب الحاليين بمجلس النواب.

ومن المتوقع صدور قرار من الرئيس السيسي بتعيين عدد ١٠٠ عضو بمجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، وذلك حتى يكتمل تشكيل المجلس قبل انعقاده.

ويرصد "مصراوي" عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها من قِبل أعضاء مجلس النواب الذين سيشملهم قرار التعيين.

ومن جانبه، قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستوري، إنه حال تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب الحالي ضمن قائمة النواب المعينين بالشيوخ، يكون من المقرر اتخاذ عدد من الإجراءات الدستورية والقانونية؛ لا سيما أن هناك نصًّا دستوريًّا يحظر الجمع بين عضوية المجلسَين.

وأوضح نور الدين أنه من المقرر عقب إعلان تعيين أي من النواب الحاليين بمجلس النواب بقائمة المعينين بـ"الشيوخ"، أن يتقدم على الفور باستقالته من مجلس النواب.

وتابع الفقيه الدستوري بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت عددًا من الخطوات لاستقالة النواب، عقب التقدم بها؛ حيث لا بد من مناقشتها بالمجلس والموافقة عليها.

وأضاف نور الدين أنه حال عدم انعقاد المجلس لمناقشة الاستقالة، يمكن أن تتم الدعوة إلى جلسة طارئة أو مناقشتها باللجنة العامة للمجلس والموافقة عليها.

مجلس النواب الرئيس السيسي قائمة النواب المعينين مجلس الشيوخ

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