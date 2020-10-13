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مصر للطيران: نقل الرحلات بمطار برلين إلى مبنى الركاب أول نوفمبر المقبل

02:54 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مصر للطيران: نقل الرحلات بمطار برلين إلى مبنى الركاب أول نوفمبر المقبل

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر اعتبارًا من اول نوفمبر المقبل، نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين الدولي إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 5.

وطالبت الشركة الركاب بالإتصال بمركز الاتصالات 1717 أو زيارة موقعنا، وذلك لمعرفة مزيد من المعلومات عن التشغيل داخل المبني الجد

شركة مصر للطيران برلين مبنى الركاب

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