مصر للطيران: نقل الرحلات بمطار برلين إلى مبنى الركاب أول نوفمبر المقبل
كتب - محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر اعتبارًا من اول نوفمبر المقبل، نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين الدولي إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 5.
وطالبت الشركة الركاب بالإتصال بمركز الاتصالات 1717 أو زيارة موقعنا، وذلك لمعرفة مزيد من المعلومات عن التشغيل داخل المبني الجد
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