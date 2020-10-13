مصر للطيران: نقل الرحلات بمطار برلين إلى مبنى الركاب أول نوفمبر المقبل

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أنه تقرر اعتبارًا من اول نوفمبر المقبل، نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين الدولي إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 5.

وطالبت الشركة الركاب بالإتصال بمركز الاتصالات 1717 أو زيارة موقعنا، وذلك لمعرفة مزيد من المعلومات عن التشغيل داخل المبني الجد