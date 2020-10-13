اتحاد المهن الطبية: لجنة لمعاينة أراضي العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة

كتب - أحمد جمعة:

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه أمس الاثنين، تشكيل لجنة لمعاينة قطع أراضي بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، واختيار أفضلها، تمهيدا للتقدم بطلب لتخصيصها للاتحاد.

يرأس اللجنة الدكتور أبوبكر القاضي أمين الصندوق المساعد، وعضوية: الدكتور الدكتور خالد سليم نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام للاتحاد.

وجاء قرار الاتحاد بتشكيل اللجنة، بناءً على رد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على خطابات الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، لطلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحة 30 فدان بمدينة القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية، الجديدة لإنشاء مجمع سكني لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وكذلك قطعة أرض مساحة 15 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر إداري وقاعة مؤتمرات ونادي اجتماعى ومستشفي.

وطالبت وزارة الإسكان، الاتحاد، بالتقدم لتخصيص أرض فى ضوء الضوابط والآليات الواردة بالجلسة رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إقرار العديد من الضوابط الحاكمة لنظام التعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين الجادين لتخصيص قطع أراضي بالمدن الجديدة، من قطع الأراضى المتاحة حاليا، والمدرجة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم تحديثها تباعا.