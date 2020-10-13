اجتماع بـ"الأعلى للإعلام" للتحقيق في شكوى الأهلي ضد قناة TeN

كتب- مصراوي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لها لنظر الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قناة ten، بسبب ما وصفته بقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر علي طول الخط.

واستفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد و لوائح المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام وذلك لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لأغراض شخصية تهدف إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لأمور سلبية غير موجودة علي أرض الواقع.

وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten والذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام والذي تعد مهمته الاولي منع بيع الهواء فضلا عن الحفاظ علي قواعد الاخلاق وعدم الخروج عن النص و الالتزام بالاكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.

في المقابل، أصدر الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس قناة "TEN" بيانًا عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على شكوى النادي الأهلي، ضد برنامج "البريمو" المذاع على القناة.

وقال الديهي في البيان: "في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلى ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين، والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام، وفي الوقت الذي نطالب فيه الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن على مادونها من مصالح.

وأوضح الديهي: أنه "لذلك وشعورًا بالمسؤلية الوطنية تجاه القضايا الجماهيرية فإن إدارة القناة قررت ما يلي:

1- مخاطبة إدارة النادي الأهلي، لتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجًا عن المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج وحتى تاريخه.

2- تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به، وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية.

3- عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة".