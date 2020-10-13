بالصور.. وفد كنسي من ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر يزور متحف القوات الجوية

زار نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، ومجموعة من كهنة وخدام وشباب القطاع، أمس، متحف القوات الجوية بمطار ألماظة العسكري، في مناسبة ذكرى نصر ٦ أكتوبر وعيد القوات الجوية.

اصطحب مدير المتحف وعدد من الطيارين العاملين به، وفد القطاع في جولة بالمتحف، للتعريف به وبما يتضمنه من قطع هامة ذات تاريخ مشرف، بحسب بيان صحفي.​