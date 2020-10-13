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بالصور.. وفد كنسي من ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر يزور متحف القوات الجوية

02:34 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
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زار نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، ومجموعة من كهنة وخدام وشباب القطاع، أمس، متحف القوات الجوية بمطار ألماظة العسكري، في مناسبة ذكرى نصر ٦ أكتوبر وعيد القوات الجوية.

اصطحب مدير المتحف وعدد من الطيارين العاملين به، وفد القطاع في جولة بالمتحف، للتعريف به وبما يتضمنه من قطع هامة ذات تاريخ مشرف، بحسب بيان صحفي.​

وفد كنسي متحف القوات الجوية نيافة الأنبا أكليمندس

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