ترقبوا موعد ومكان الصرف.. 30 فئة تستفيد من منحة الـ 500 جنيه

كتب – يوسف عفيفي:

فتحت الحكومة المصرية، باب تسجيل البيانات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.. اضغط هنا

والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.. اضغط هنا، والمقدرة بـ500 جنيه شهريا للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنها تعمل حاليًا على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتأثرة مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة لهم.

ووصلت رسائل نصية للمسجلين عبر رقم 2030، تطالبهم بتحديث وتسجيل بياناتهم مرة أخرى، ونصها كالتالي: "السادة الأفاضل.. نرجو من سيادتكم تحديث بياناتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، للتحديث يرجى الدخول على رابط وزارة القوى العاملة أو رابط العمالة المتضررة وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف".

ويبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على المنحة، عن كيفية التقديم والفئات التي ستستفيد منها، ويرصد "مصراوي" وفقا لموقعي تسجيل البيانات، شريطة عدم حصول المتقدم على تأمين من أية جهة أخرى، وذلك على النحو التالي:

أمن ـ فني ميكانيكي صيانة ـ مندوب (فني ـ مبيعات) ـ مشغل كمبيوتر ـ عامل زراعي عام ـ عامل بناء عام ـ نجار مسلح (طوبار) ـ نجار إنشاءات (باب وشباك) ـ عامل تركيب البلاط (مبلط) ـ مساعد عامل طلاء المباني ـ لحام عام ـ حداد ـ كهربائي تركيب لوحات العدادات والطاقة ـ مساعد كهربائي إصلاح وصيانة ـ أجهزة التبريد و التكييف ـ ريس بحري ـ عامل إنتاج ـ عامل ـ عمال الزراعة ـ عمال الصيد ـ مقاولات عامة ـ مقاول خدمات ـ مناجم ومحاجر ـ ملاحات ـ عمال منشأة مؤقتة ـ عمال البحر ـ عمال الموانئ ـ عمال الآثار ـ عمال الساحات والميادين ـ مهن أخرى.

ويطلب الموقعين الإلكترونيين من المتقدم أن يسجل: الاسم رباعي، والوظيفة أو المهنة، والرقم القومي، واختيار قطاع الوظيفة، واختيار نوع التأمينات، واختيار المهنة، بجانب تسجيل الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – مطلق – أرمل) وكتابة تاريخ الميلاد، ورقم التليفون المحمول، مع اختيار المحافظة وكتابة العنوان والمركز أو الحي أو المدينة التابع للمحافظة، وكتابة البريد الإلكتروني إن وجد.

وكان مصدر بوزارة القوى العاملة، كشف لـ"مصراوي" عن الفئات المحرومة من صرف الـ 500 جنيه كل شهر حتى نهاية العام الجاري، نتيجة تضررها من وباء كورونا المستجد، موضحا أنها تتمثل في (من يمتلكون حيازات وأملاك زراعية، ومن يتقاضون معاشا ـ المتوفين ـ الأطفال ـ من يحصلون على منح تأمينية).

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.