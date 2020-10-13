"الوطنية للإعلام" : تفعيل وحدة الأداء والجودة" داخل قطاعات ماسببرو

كتب- مصراوي:

قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تفعيل وحدة جديدة تحت عنوان تقييم الأداء والجودة لجميع فترات وبرامج القطاعات البرامجية داخل المبنى وهي التليفزيون والإذاعة والمتخصصة والأخبار والقنوات الإقليمية.

وبدأ رؤساء القطاعات المعنية تنفيذ تلك التعليمات بما سيكون له أبعد الأثر في إثراء شاشات وإذاعات ماسبيرو ضمانا لتقديم أفضل خدمة إعلامية ممكنة ورسالة خدمية وطنية إعلامية تثقيفية تنويرية.

كما وجه رؤساء القطاعات البرامجية تعليمات زين على جميع الإدارات التابعة لهم في الإذاعات والقنوات لسرعة تنفيذها وتحديد موضوعات الفترات والبرامج وإجراء تقييم للضيوف والمحتوى.