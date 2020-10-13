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بالصورة.. ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار

02:19 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
بالصورة.. ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار

ريهام سعيد

كتب- مصراوي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، بوستر لبرنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، ويحمل عبارة : صبايا الخير قريبا على قناة النهار.

وأعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والتي انطلقت منه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨.

وأضافت الشبكة في بيان لها أنه يجرى عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة. ​

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ريهام سعيد برنامج صبايا الخير قناة النهار

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