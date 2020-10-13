مصر للطيران: تخفيضات تصل لـ35% للسفر من وإلى السعودية

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح تخفيضات بين القاهرة وكل من مدن (جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم) بالمملكة العربية السعودية، كما تسري هذه التخفيضات للسفر من المدن السعودية إلى نقاط شبكة مصر للطيران المنتشرة حول العالم، وذلك في ظل الحملة التي أطلقتها للتشجيع على السفر تحت شعار "مش حنبطل نسافر"، بحسب بيان صحفي الثلاثاء.

قالت مصادر بالشركة: التخفيض 35 % على درجة رجال الأعمال، و 25 % على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر المقبل على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر المقبل، ويمكن للركاب شراء التذاكر من جميع مكاتبها حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717 أو الموقع الإلكتروني اضغط هنا .