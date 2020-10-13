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بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى المغرب

02:11 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
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كتب - محمد عبيد:

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التوافد على مطار القاهرة منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى المغرب اليوم الثلاثاء؛ لمواجهة الوداد البيضاوى المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

استقبلت إدارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، بعثة الفريق في صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وأشرفت على إنهاء إجراءات سفرهم داخل الصالة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق القائمة المسافرة للمغرب وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

وتطير بعثة الأهلي إلى كازابلانكا عصر اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقبلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي مطار القاهرة المغرب

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