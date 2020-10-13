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وزيرة الصحة: 56% من وفيات كورونا مصابون بأمراض مزمنة

02:02 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
وزيرة الصحة: 56% من وفيات كورونا مصابون بأمراض مزمنة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 56% من عدد وفيات كورونا في مصر، كان لديهم أعراض أخرى مصاحبة للفيروس، وهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال ترؤس زايد، فعاليات اليوم الثاني لاجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأضافت: "سارعنا ونحن في الذروة في يونيو لإنشاء مبادرة للكشف وعلاج الأمراض المزمنة لفئة المواطنين فوق 40 سنة".

وأوضحت وزيرة الصحة أنه خلال أول 3 شهور من المبادرة تم الكشف على قرابة ربع مليون مواطن، بينما تم الإسراع مؤخرًا في المبادرة وصولًا للكشف على 8 ملايين نسمة في آخر شهر، عبر 20 ألف فريق عمل ثابت ومتحرك.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 28 مليون مواطن، على أن يتم الانتهاء منهم قبل نهاية نوفمبر المقبل.

هالة زايد وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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