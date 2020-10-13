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رئيس حماية المستهلك يكشف أغرب شكوى تلقاها الجهاز

12:35 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
رئيس حماية المستهلك يكشف أغرب شكوى تلقاها الجهاز

الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حما

كتب - محمد سامي:

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي للجهاز عن أغرب الشكاوي التي تلقاها الجهاز عبر الخط الساخن. وقال إنها شكوى عائلية لزوج يشتكي زوجته في جهاز حماية المستهلك، ويدعي أن أهلها أجبروه على التوقيع على أوراق تستخدم ضده، وطالبا الجهاز بالتدخل لحل شكواه .

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لمصراوي: تلك الشكاوي ليس لنا دخل بها والجهاز معني فقط بالشكاوى التي تخص المستهلك والسلع.

وتابع: الجهاز تم إنشاؤه بالقانون 67 لسنة 2006 لصون حقوق ومصالح المستهلك في أي سلعة أو خدمة ثم عدل هذا الدور في القانون رقم 181 لسنة 2018، ليضيف بعض اختصاصات للجهاز مثل متابعة التسويق العقارات، والغش التجاري .

وقال إن القانون أعطي للجهاز أو المستهلك أحقية في استبدال واسترجاع السلع والقائم على تطبيقه هو جهاز حماية المستهلك، القانون أوضح بقوة بعض العقوبات الخاصة حالة عدم الحفاظ على حقوق المستهلك، والتي تصل إلى تغريم البائع ضعف قيمة السلعة المباعة.

الدكتور أحمد سمير جهاز حماية المستهلك

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