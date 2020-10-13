أول تحرك من "الهجرة" بعد الاعتداء على مواطن مصري بالأردن

كتب- أسامة علي:

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للاعتداء على مواطن مصري على يد مجموعة من الشباب هناك.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة، أنها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على مواطن مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية، إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الاعتداء، وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسفارة المصرية بالأردن على رد فعلها السريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، كما تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل.

من جانبه، قال السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، إن واقعة الإعتداء المشار إليها، وقعت في نهاية سبتمبر الماضي نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري وجاره الأردني، وتدخل أشقاء المواطن الأردني في هذا الخلاف.

وأكد أن السفارة المصرية في عمان تابعت الواقعة منذ اليوم الأول، وعلى تواصل مستمر مع المواطن المصري، وتم إبلاغ المحامي الذي كلفته السفارة بالدفاع عن حق المواطن المصري بكافة تفاصيل الواقعة لمتابعتها مع الجهات القضائية الأردنية.