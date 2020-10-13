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ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار

09:30 ص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
ريهام سعيد تنشر بوستر عودة "صبايا الخير" على النهار

ريهام سعيد

مصراوي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، بوستر عودة برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار.

كانت شبكة قنوات النهار أعلنت تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والذي انطلقت معه ومنه عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا في تلك الفترة وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر .

وأضافت الشبكة في بيان لها أنه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

ريهام سعيد برنامج صبايا الخير قناة النهار

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