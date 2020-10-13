كورونا في 24 ساعة| 10 وفيات بمصر.. و"الصحة العالمية" تصدم الجميع

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع طفيف في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين،

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

-10 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

- قدّم روحه في سبيل الواجب.. تفاصيل وفاة طبيب مصري بـ"كورونا" في الكويت

- الصحة العالمية تصدم الجميع: لا نعلم موعد انتصارنا على كورونا

- هالة زايد لمدير الصحة العالمية: أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين

- وزيرة الصحة: مبادرات الصحة العامة ركيزة أساسية لحماية الشعوب من الأمراض

- "مصر للطيران" تسيِّر 40 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

- مطار القاهرة: سفر ووصول 18 ألف راكب على متن 171 رحلة

- روسيا تعلن نجاح اختبارات لقاح "سبوتنيك-V"

- البيت الأبيض: فحوص ترامب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية

- الإمارات تبدأ تجارب اللقاح الروسي لفيروس كورونا

- الصحة العالمية تتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا نهاية العام الجاري

- وزير ألماني يتوقع بدء إعطاء لقاح كورونا في الربع الأول من 2021

- مجلس أوروبا: يجب حماية الخصوصية في تطبيقات كورونا

- الصحة العالمية: مناعة القطيع ضد كورونا فكرة غير أخلاقية وخاطئة

- إسبانيا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

- إيطاليا تشدد إجراءات مكافحة كورونا على أمل تجنب إعادة الإغلاق

- حملة بايدن: الفحوص تثبت عدم إصابة منافس ترامب بكورونا

- بريطانيا تعلن نظامًا ثلاثيًا لتصنيف درجة خطورة تفشي كورونا

- كورونا في بريطانيا.. تزايد الضغط على المستشفيات والحكومة تستعد لإجراءات جديدة

- الكويت تسجل 6 حالات وفاة و777 إصابة جديدة بكورونا

- تحقيق نمساوي يكشف سوء التعامل مع تفشي كورونا في منتجع تزلج

- فيروس كورونا: ملصق في السويد يصور الرئيس الصيني كخفاش يثير جدلا حول العنصرية

- الفلبين تسجل 3564 حالة إصابة جديدة بكورونا

- "إغاثة جوعى العالم": كورونا يزيد من أزمات الجوع

- ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

- فحوض كوفيد-19 لمدينة صينية بأكملها في 5 أيام بعد اكتشاف ست إصابات

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