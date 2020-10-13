"منع ظهور مجدي عبدالغني".. رئيس قناة TEN يرد على شكوى الأهلي ضد "البريمو"

(مصراوي):

أصدر الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس قناة "TEN" بيانًا عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على شكوى النادي الأهلي، ضد برنامج "البريمو" المذاع على القناة.

وقال الديهي في البيان: "في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلى ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين، والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام، وفي الوقت الذي نطالب فيه الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن على مادونها من مصالح

وفي الوقت الذي ندعو فيه الجميع للتحلي بالحكمة وعدم المتاجرة بمشاعر الجماهير تحت أي ظرف، كان لزامًا علينا أن نفعل ما نقول، لقد اخترنا الطريق الصعب وهو الوقوف في خندق الوطن وتحملنا ونتحمل في سبيل ذلك الكثير والكثير المصاعب".

وأضاف الديهي: "من هذا المنطلق وإزاء البيان الصادر من النادي الأهلي، ويحمل شكوى من البرنامج الرياضي البريمو المذاع على قناة TeN حيث تضمنت الشكوى أن البرنامج يخالف مواثيق الشرف الإعلامي، ويخالف القواعد المنظمة، وأن البرنامج ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني، يهاجمان النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره إلى آخر ما ورد بالبيان، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- قناة TeN تحترم وتقدر النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم، احترامًا يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير.

- النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم، ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه.

- البرنامج المشار إليه من إنتاج القناة، وهي المالك الوحيد لكافة حقوقه وليس مباعًا لأحد.

- القناة تؤمن إيمانًا راسخًا أن الإعلام الرياضي عليه مسؤولية ضخمة تجاه ضبط الأداء الجماهيري، من خلال الموضوعية في تناول الأمور الكروية.

- تلتزم القناة حرفيًا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي.

وأوضح الديهي: "لذلك وشعورًا بالمسؤلية الوطنية تجاه القضايا الجماهيرية فإن إدارة القناة قررت ما يلي:

1- مخاطبة إدارة النادي الأهلي، لتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجًا عن المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج وحتى تاريخه.

2- تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به، وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية.

3- عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة".

وتقدم النادي الأهلي، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة "Ten" الفضائية، نظرًا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط، بحسب بيان النادي.

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