​ العالمية لخريجي الأزهر مركزًا معتمدًا للشهادات الدولية من "مايكروسوفت" و"أدوبي" و"سيسكو"

كتب- محمود مصطفى:

وقعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الاثنين، بروتوكول تعاون مع شركة Skills Plus المُمثل لشركة Certiport Pearson في مصر، لاعتمادها كمركز تدريب واختبارات دولية واعتمادها من شركات Certiport ، microsoft مايكروسوفت وشركة أدوبي adobe، وشهادة ESB & IC3 والتحول الرقمي، فضلاً عن عدد من الشهادات الدولية الأخرى والمُنفذه عن طريق شركة ( سيرتيبورت احدي شركات بيرسون العالمية Pearson- Certiport)، وكذا شركة Cisco سيسكو العالمية في مصر وذلك عن طريق الوكيل في مصر شركة (سكلز بلس – Skills Plus).

وقع البروتوكول الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، و مازن حنا المدير الإقليمي لشركة Certiport Pearson في مصر.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، إن الاختبارات الخاصة بالشهادات الدولية ستكون من خلال المشروعات الخاصة بـ الأزهريين كسفراء الأزهر و منحة 5000 أزهري، وكذلك في مقرات المنظمة وأماكن تجمع الأزهريين.

وأكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقاً من دور المنظمة في مجال الخدمة المُجتمعية والعمل على تطوير مهارات الأزهريين وقدراتهم بكافة مناحي الحياة إجتماعياً وثقافياً وعلمياً للقيام بأدوارهم القومية ومسئولياتهم المُجتمعية.

وأشار مازن حنا المدير الإقليمي لشركة Certiport Pearson في مصر، إلى أن هذا التعاون سيتيح للأزهريين والعاملين في قطاعات الأزهر، مختلف التدريبات والاختبارات الدولية بتخفيضات كبيرة تتناسب مع الجميع ، تقديراً وعرفاناً بدور الأزهر العالمي والعمل على المساهمة في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في إطار السياسة العالمية.

جدير بالذكر أن المنظمة ستقدم الفترة المقبلة عبر برنامج "سفراء الأزهر" أون لاين، عروضا توضيحية لكافة الشهادات الدولية وأهميتها واستخداماتها وكيفية الحصول عليها.

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