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نقابة المهندسين: إنشاء منصات إعلامية جديدة للتواصل الأعضاء وطلاب الجامعات

03:00 ص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
نقابة المهندسين: إنشاء منصات إعلامية جديدة للتواصل الأعضاء وطلاب الجامعات

اجتماع نقابة المهندسين

كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور محمد اليماني اجتماعها الأول الذي ناقشت من خلاله كيفية وضع خطة إعلامية تتضمن في طياتها كل ما يجول بخاطر المهندسين والرد على استفساراتهم واعلاَمهم بكل ما يدور داخل أروقة النقابة.

وأعرب اليماني رئيس اللجنة ورئيس الشعبة الكهربية بالنقابة عن سعادته بوجود عناصر شابة ضمن أعضاء اللجنة، لافتا أن لديهم طاقات وخبرات بالتكنولوجيا الحديثة يجب استغلالها لصالح ملف الإعلام بالنقابة.

وأعضاء اللجنة عدة اقتراحات لدعم ملف الإعلام بالنقابة منها إنشاء منصات إعلامية جديدة للنقابة مثل ( انستقرام – تويتر – لاينك ان) وعمل خطة تسويق لصفحات اللجان والتواصل مع كليات الهندسة في الجامعات المختلفة ونشر لينك صفحة النقابة علي صفحات الكليات لتوعية المهندسين بالصفحة الرسمية للنقابة لإغلاق الطريق على الصفحات المزورة.

نقابة المهندسين محمد اليماني

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