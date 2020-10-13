نقابة المهندسين: إنشاء منصات إعلامية جديدة للتواصل الأعضاء وطلاب الجامعات
كتب- محمد عبدالناصر:
عقدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور محمد اليماني اجتماعها الأول الذي ناقشت من خلاله كيفية وضع خطة إعلامية تتضمن في طياتها كل ما يجول بخاطر المهندسين والرد على استفساراتهم واعلاَمهم بكل ما يدور داخل أروقة النقابة.
وأعرب اليماني رئيس اللجنة ورئيس الشعبة الكهربية بالنقابة عن سعادته بوجود عناصر شابة ضمن أعضاء اللجنة، لافتا أن لديهم طاقات وخبرات بالتكنولوجيا الحديثة يجب استغلالها لصالح ملف الإعلام بالنقابة.
وأعضاء اللجنة عدة اقتراحات لدعم ملف الإعلام بالنقابة منها إنشاء منصات إعلامية جديدة للنقابة مثل ( انستقرام – تويتر – لاينك ان) وعمل خطة تسويق لصفحات اللجان والتواصل مع كليات الهندسة في الجامعات المختلفة ونشر لينك صفحة النقابة علي صفحات الكليات لتوعية المهندسين بالصفحة الرسمية للنقابة لإغلاق الطريق على الصفحات المزورة.
الخبر التالى: العالمية لخريجي الأزهر مركزًا معتمدًا للشهادات الدولية من "مايكروسوفت" و"أدوبي" و"سيسكو"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
104156
عدد المصابين
-
97524
عدد المتعافين
-
6017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
36387480
عدد المصابين
-
27408446
عدد المتعافين
-
1060427
عدد الوفيات
إعلان