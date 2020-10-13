​"باقي 6 أيام".. ماذا يحدث في أول جلسات "الشيوخ"؟

(مصراوي):



تنطلق أعمال مجلس الشيوخ، في الفصل التشريعي الأول، يوم الأحد المقبل، بلائحة مجلس النواب، حسب قانون مجلس الشيوخ، لحين صياغة اللائحة الخاصة به وإقرارها.

ومن المرتقب أن تعقد الجلسة الأولى للمجلس، يوم الأحد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتشهد الجلسة تلاوة أسماء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، والذي بيلغ عددهم 100 عضو طبقًا للقانون.

وينتخب رئيس المجلس والوكيلين، طبقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية، وبحسب المادة 11، يتم تشكيل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويعلن بعدها رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ​