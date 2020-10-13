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​بدراوي يعلن تأييده لقرارات أبوشقة بتأجيل انتخابات رئاسة "الوفد"

01:00 ص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
​بدراوي يعلن تأييده لقرارات أبوشقة بتأجيل انتخابات رئاسة "الوفد"

فؤاد بدراوي

(مصراوي):

أكد فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضرورة التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب، على ضوء البيان الصادر من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والذي جاء متفقا مع نصوص اللائحة الداخلية للحزب، ومسئوليته في إدارة شئون الحزب.

وأشار بدراوي إلى أن دعوة الهيئة الوفدية التي كان من المقرر عقدها يوم 16 أكتوبر الجاري، تعذر دعوتها لضيق الوقت في إعداد كشوف الهيئة الوفدية، ومن ثم أصدر رئيس الوفد قرار رقم 70 لسنة 2020 بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد اللائحة.

وشدد بدراوي على أن أي دعوة لأي اجتماعات، تعتبر دعوة للفوضى ويتحمل مسئوليتها من يدعو لها ويشارك فيها.

فؤاد بدراوي حزب الوفد انتخابات رئاسة الوفد بهاء الدين أبو شقة

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