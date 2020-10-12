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رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ سعيد عبده لانتخابه رئيسًا لاتحاد الناشرين

11:40 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ سعيد عبده لانتخابه رئيسًا لاتحاد الناشرين

سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين

(مصراوي):

هنأ عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، بتجديد الثقة فيه رئيسًا لاتحاد الناشرين المصريين ورئيس لجنة حرية النشر.

كما هنأ الشوربجي، عبده على تشكيل مجلس الإدارة علي النحو التالي:

الدكتور أحمد ابراهيم وكيل الاتحاد
محمد السقا أمينًا عاما
محمد كامل أمينًا للصندوق
محمود خلف رئيس لجنة المعارض العربية والدولية
أسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية ولجنة المعارض
ممدوح علي رئيس لجنة النشاط الاجتماعى
علي عبدالمنعم رئيس لجنة التطوير المهني
أحمد محمد رشاد رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة
وليد مصطفى رئيس لجنة فض المنازعات

وتمنى الشوربجي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده التوفيق والسداد لدعم صناعة النشر وتطويرها بالصورة التي تليق بالناشرين المصريين.

عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة سعيد عبده اتحاد الناشرين المصريين دار المعارف

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