مايا مرسي: الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة في ظل إرادة سياسية تؤمن بالمرأة

(مصراوي):

تزامناً مع اليوم العالمي للفتاة، استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، رنا الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت.

ووجهت مرسي تحية تقدير واعتزاز لفتيات مصر، مؤكدة أن الفرصة أصبحت متاحة أمامهن الآن، وعليهن أن لا يفرطن فيها، مشيرة إلى أن الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة في ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة وتحقيق أحلامها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن المراة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع وخط الدفاع الثالث عن الوطن.

وأوضحت أن استمرار فكرة المبادرة يعطي الضوء الأخضر، لكل فتاة بأن ترفع سقف أحلامها، وتصل في يوم من الأيام إلى أحد المناصب القيادية، ومساعدتهن على التعرف على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة واتخاذ القرار، وتكوين شخصيتهن المستقلة.

كما أكدت ضرورة توعية الفتيات بالقوانين الصادرة والمتعلقة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، لتكون الأساس الذي تلجأ اليه الفتاة حين تتعرض لأي انتهاك، عن طريق إبلاغ مكتب شكاوى المراة على رقم 15115 أو خط نجدة الطفل على رقم 16000.

وناقشت الطالبة رنا قضية التحرش الإلكتروني، مؤكدة ضرورة أن تتحلى الفتيات بالشجاعة واللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على حقها، وأشارت إلى أنها تحلم بأن تساهم في تغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام والدراما، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية والناجحة للفتيات وتكريمهن، كما أوضحت أن المساواة في التربية بين الجنسين داخل المنزل مسألة غاية في الأهمية لما لها من دور كبير في خفض نسبة المشكلات التي تعود على الأسرة فيما بعد، وتساهم في صنع مجتمع خالي من التمييز ضد المرأة، وطالبت كل فتاة أن ترسم أحلامها وتجتهد لتحقيقها.

وانتهت الزيارة بجولة داخل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، تعرفت خلالها على آلية العمل به، وطريقة سير عملية استقبال الشكاوى بشكل عام والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بشكل خاص.