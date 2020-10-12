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"الحرية المصري": برنامج تدريبي لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية

09:59 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
"الحرية المصري": برنامج تدريبي لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية

أحمد إدريس

(مصراوي):

قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، إن الحزب وضع خطته للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، في محاولة لدعم المرشحين سواء على نظام القائمة "من أجل مصر"، أو على نظام الفردي، مضيفًا أن الحزب أطلق برنامجًا تدريبيًا يستهدف توعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية والدعوة للتصويت في الانتخابات المقبلة.

وأضاف إدريس، أن هناك خطة للمحافظات التي ستبدأ بها الجولة الأولى للانتخابات، وتم إطلاق حملة طرق الأبواب من خلال شباب الحزب في المحافظات بالنزول للمواطنين في القرى والنجوع والمناطق المختلفة والتعريف بالناخبين ومرشحين الحزب، والتعريف بأهمية المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات واختيار أفضل من يمثلهم داخل قبة البرلمان.

وأوضح إدريس، أن الحزب يعتمد على كوادر سياسية قوية تم الدفع بها في الانتخابات البرلمانية، لتمثيل الناخبين تحت القبة والعمل على تحقيق الصالح العام وخدمة الوطن في المقام الأول ثم تلبية واحتياجات الناخبين ثانيًا، مشيرًا إلى أن الحزب بدأ كبيرًا وله ما يقرب 500 مقر بمختلف المحافظات والمراكز سيتم من خلالها إنشاء غرف عمليات ومقرات لتسهيل عملية التصويت للناخبين.

أحمد إدريس حزب الحرية المصري الدعاية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

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