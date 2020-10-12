إحباط تهريب أجهزة "آي فون" من راكب قادم من الإمارات في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بحيازة راكب قادم من الإمارات، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عبدالرحمن الحسن مأمور اللجنة الجمركية، في أحد الركاب أثناء خروجه وطلب منه وضع حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة "X-Ray" وتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة، وكلّف محمود عبدالنبي عباس مدير الحركة عماد حسين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وعثر على كمية من التليفونات ماركة "iPhone".

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.