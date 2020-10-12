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"الآثار": إزالة السقالات الإنشائية من المتحف المصري الكبير نهاية أكتوبر

09:11 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

تفقد صباح اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقيادات الترميم بالمتحف.

وخلال الجولة زار العناني منطقة مبنى الخدمات السياحية والمحلات والمطاعم ومركز الزوار ومبنى المؤتمرات، كما تفقد الهرم الزجاجي وساحة الدخول وميدان المسلة والواجهة الرئيسية للمتحف والبهو والدرج العظيم.

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه لن يكون هناك أية سقالات إنشائية بالمتحف بنهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الشبكات الداخلية والخارجية الخاصة بالتهوية والإنذار المبكر ضد الحريق والسرقة.

وعقب الجولة عقد العناني اجتماعًا موسعًا، ناقش فيه خطة سير العمل ونقل القطع الأثرية إلى المتحف.

المتحف المصري الكبير خالد العناني مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار

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