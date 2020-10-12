الأنبا مرقس يدشن كنيسة البابا أثناسيوس بقليوب المحطة (صور)

(مصراوي):

دشن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، صباح أمس الأحد، كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بقليوب المحطة، وسط فرحة من أبناء الكنيسة، بحضور عدد من الأباء الكهنة وأبناء الكنيسة.

كما دشن مطران شبرا الخيمة وتوابعها عددًا من المذابح بالكنيسة، وهم المذبح الرئيسي باسم الأنبا أثناسيوس الرسولي، والمذبح الجانبي الأيمن باسم السيدة العذراء، والمذبح الجانبي باسم القديس تكلاهيمانوت والقديس ونس، كما دشن المعمودية وأواني المذبح.

وقال القس نحميا إبراهيم كاهن الكنيسة، إن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وقليوب والقناطر ومدينة الأندلس، دشّن كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بقليوب المحطة: "كان يومًا بهيجًا ومباركًا بحضور آباء أجلاء وشعب الكنيسة".

وأضاف: "ألف مليون مبروك للجميع وشكرًا سيدنا الأنبا مرقس على تفضله وتعبه في تدشين الكنيسة، وشكرًا لكل الآباء الحضور وكل من له تعب في اليوم ليخرج بتلك الصورة الجميلة".