افتتاح المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة بغرب الإسكندرية (صور)
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(مصراوي):
افتتح الأنبا الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، أمس الأحد، مكتبًا للمشورة والإرشاد الكنسي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا بالعجمي.
وفي سياق رعوي آخر تفقد الأنبا إيلاريون، يوم الجمعة المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية بمنطقة العجمي هانوفيل.
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