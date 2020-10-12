أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

افتتاح المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة بغرب الإسكندرية (صور)

07:38 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

افتتح الأنبا الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، أمس الأحد، مكتبًا للمشورة والإرشاد الكنسي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا بالعجمي.

وفي سياق رعوي آخر تفقد الأنبا إيلاريون، يوم الجمعة المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية بمنطقة العجمي هانوفيل.

كنائس قطاع غرب الإسكندرية تأهيل ذوي الإعاقة افتتاح المركز القبطي

الخبر التالى:

3 أدوية.. ما بدائل "الأفيونات" التي أقرتها الصحة لعلاج الإدمان؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. حرس الحدود 1-0 الزمالك.. الحلواني يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا