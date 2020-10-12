بالأعلام والهتافات.. شباب حلايب وشلاتين يستقبلون مرشحي تنسيقية الأحزاب (صور)

رحب بمشاركة مصر في إعادة إعمار بلاده.. مدبولي يستقبل وزير الخارجية

(مصراوي):​

استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشرية والعبابدة بمدينة حلايب وأبورماد وشلاتين، اليوم الاثنين، مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بالأعلام والهتافات.

وامتطى شباب القبائل، الجمال وحملوا الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من 50 سيارة، تقدمت سيارات أعضاء التنسيقية، مرددين هتافات "تحيا مصر" وعاش الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمع شباب التنسيقية لمشكلات ومطالب أهالي حلايب وأبورماد وشلاتين، وقال أعضاء التنسيقية للأهالي إنهم جاءوا لآخر نقطة في الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب، لعرض برنامجهم السياسي على أبناء مصر الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم، لافتين إلى أن التنسيقية ستكون على اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد، للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان في الخمس سنوات المقبلة في حال فوزهم بالانتخابات.

وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد، دعمهم للرئيس السيسي، ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 اكتوبر لاختيار نائب يعبر عنهم.

وأشاد شباب حلايب بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقدرة شبابها على مناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بموضوعية ووازع وطني خالص.