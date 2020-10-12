أبو شقة: تأجيل اجتماع الهيئة الوفدية لما بعد الانتخابات البرلمانية

(مصراوي):

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، القرار رقم 70 لسنة 2020، لتأجيل انعقاد الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، وتضمن القرار إلغاء أية قرارات سابقة مخالفة لذلك.

وأوضح أبوشقة في بيان له: "نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتي يخوضها الوفد بمرشحين في معظم الدوائر الانتخابية فإن واجب رئيس الحزب يقتضي توجيه نشاط الحزب بكافة مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحي الوفد في المعركة، والبعد عن أي نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب خاصة، وأن السكرتير العام قد أخطرني رسميًا بخطاب تضمن تعذر إعداد كشوف الهيئة الوفدية في الفترة حتى 16/10/2020 وطلب تأجيل انعقادها في الموعد السابق تحديده وهو يوم 16/10/2020".

وتابع: "بناء على ما سلف، قرر رئيس الحزب إرجاء دعوة الهيئة الوفدية لاجتماع يوم 16/10/2020 وأية قرارات أخرى مرتبطة به، إلى ما بعد انهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة، أعمالاً لنصوص اللائحة في هذا الشأن".