رحب بمشاركة مصر في إعادة إعمار بلاده.. مدبولي يستقبل وزير الخارجية العراقي

(مصراوي):

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، وحضر المقابلة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية العراقي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للوزير خلال زيارته لبلده الثاني مصر، مؤكدًا محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، لكي ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والعراقي.

وأكد مدبولي تطلع مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق قريبًا، وأن تكلل الاجتماعات بالاتفاق على ملفات تعاون تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين، كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، حتى تحقق ما يصبو إليه العراق الشقيق من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أطر التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وما يجري الإعداد له حاليًا من ملفات تعاون مشتركة في مجالات تنموية مختلفة، للبناء على الزخم الذي حققته القمة الثلاثية الناجحة بين قيادات الدول الثلاث، والتي تم عقدها مؤخرًا.

وتطرق مدبولي إلى مجالات التعاون المقترحة بين مصر والعراق، لا سيّما ما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المصرية في جهود إعادة الإعمار، لما تمتلكه هذه الشركات من خبرات واسعة، وقدرات تنفيذ متميزة، بالإضافة إلى مشروع تكرير النفط العراقي في المصافي ومعامل التكرير المصرية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، بطلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي، وتطلعه للقائه في وقت قريب خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي عن سعادته بزيارة مصر في هذه الفترة المهمة التي تشهد التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من تكثيف اللقاءات المباشرة بين مسئولي البلدين، للاتفاق على مشروعات ومجالات التعاون التي سيتم إقرارها خلال الاجتماعات.

ورحب الوزير العراقي بمقترح مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق، مشيدُا بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات مشهود لها بالكفاءة.

وأكد الوزير أن العراق لا ينظر للعلاقات مع مصر من منظور تجارى واقتصادي فقط، وإنما أيضُا وبالأساس من منظور سياسي في ضوء المكانة الإقليمية لمصر، وروابط الأخوة التي تجمعها بالعراق.

واختتم وزير الخارجية العراقي حديثه، بالإعراب عن تطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة العراقية، لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي سوف تستضيفها بغداد، وأن تشهد تلك الاجتماعات الاتفاق على العديد من المشروعات التي تخدم شعبي البلدين.​