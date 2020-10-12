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بحضور مستشار الرئيس.. الأوقاف تطلق أولى حلقات منتدى الحوار عن "تنظيم النسل" غدا

04:06 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
بحضور مستشار الرئيس.. الأوقاف تطلق أولى حلقات منتدى الحوار عن "تنظيم النسل" غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، غدا، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب، وهي القضية السكانية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، أن منتدى الحوار يناقش موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، حيث تؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.

وأشارت إلى أنه يحضر الندوة ٦٠ إماما وواعظة في لقاء حواري مفتوح، لمناقشة القضية من مختلف الجوانب.

وزارة الأوقاف تنظيم النسل أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات

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