مترو الأنفاق: لا صحة حول تعطل أحد قطارات الخط الأول.. والخطوط الثلاثة تعمل بانتظام

كتب- مصراوي:

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه لا صحة حول ما تردد عن تعطُّل أحد القطارات بالخط الأول حلوان- المرج الجديدة.

وأكدت الشركة، في بيانها، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهَين، ولا يوجد بها أي أعطال.

وتناشد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا، والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر.