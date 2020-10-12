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مساحات جديدة وبدون دعم.. طرح 25 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة جديدة

12:39 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
مساحات جديدة وبدون دعم.. طرح 25 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة جديدة

مى عبدالحميد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، ضمن الإسكان الاجتماعي دون دعم، بمساحات 100 و110 و 120 متراً، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المدن التي سيتم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، ٦ أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.​

مي عبدالحميد الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي

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