الحكومة تعلن أماكن شقق الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار أماكن طرح شقق الإعلان الـ14 ضمن الإسكان الاجتماعي بواقع 100 ألف وحدة كاملة التشطيبات.

وقال وزير الإسكان، إن المدن تتضمن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحًا أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وأوضح الجزار، أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.​