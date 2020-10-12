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هالة زايد لمدير الصحة العالمية: أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين

11:53 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
هالة زايد لمدير الصحة العالمية: أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على جهوده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في كلمتها ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط والتي تعقد إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ أن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.

وأوضحت زايد أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.

هالة زايد وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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