أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز الاستثمارات

11:43 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز الاستثمارات

جانب من اللقاء

كتب- محمد سامي:

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى سعى هيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام المشترك، مؤكداً في ذات السياق أهمية وضع خطة عمل لمتابعة الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، والتنسيق مع مجلس التنمية البحريني من أجل تعريف مجتمعات الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأشاد سفير مملكة البحرين بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على المجالين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، وأعرب عن ترحيبه بدعوة عدد من أهم المستثمرين بالبحرين لعقد لقاءات مع ممثلي هيئة الاستثمار لتنفيذ استثمارات جديدة.​

سفير البحرين هيئة الاستثمار محمد عبدالوهاب

الخبر التالى:

رئيس الحجر الزراعي: بدء تكويد مزارع الموالح بالـ GPS الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيديو.. إخلاء مبنى محكمة شمال الجيزة بعد الاشتباه بالعثور على قنبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا