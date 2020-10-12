أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

الحرارة تعاود الارتفاع التدريجي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

11:08 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
الحرارة تعاود الارتفاع التدريجي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من غدا الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم الإثنين 32 درجة، ومن المتوقع أن تتراوح بين 35 و36 درجة بنهاية الأسبوع.

وأضاف الخبراء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة حتى نهاية الأسبوع بين 33 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 31 و 32 درجة كما تتراوح على المناطق الجنوبية من 38 حتى 41 درجة".

وأكد الخبراء، أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وأشار الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.​

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

لتوحيد الرؤى.. وزيرا الري والزراعة يترأسان الاجتماع الـ٢٦ للجنة التنسيقية العليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيديو.. إخلاء مبنى محكمة شمال الجيزة بعد الاشتباه بالعثور على قنبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا