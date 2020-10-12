الحرارة تعاود الارتفاع التدريجي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بداية من غدا الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم الإثنين 32 درجة، ومن المتوقع أن تتراوح بين 35 و36 درجة بنهاية الأسبوع.

وأضاف الخبراء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة حتى نهاية الأسبوع بين 33 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 31 و 32 درجة كما تتراوح على المناطق الجنوبية من 38 حتى 41 درجة".

وأكد الخبراء، أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وأشار الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.​