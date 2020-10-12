"القابضة لمياه الشرب" تكشف عن استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، إنه تابع استعدادات الشركات التابعة لاستقبال موسم الأمطار، وخطط الطوارئ والانتشار، ونقاط تمركز المعدات وسيارات شفط المياه.

يأتي ذلك في إطار إصدار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة؛ لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

وأكد "رسلان"، رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بجميع الشركات التابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة القابضة للتنسيق مع غرف الطوارئ الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع أى مواقف طارئة.

وعن الاستعدادات الاستباقية التي تم اتخاذها، قال المهندس ممدوح رسلان إنه تم تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، وإجراء محاكاة بعدد من المناطق بالمحافظات؛ للتأكد من جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحي وكفاءة العمل بها.