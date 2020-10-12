"القوى العاملة" تسترد إيصالات أمانة واستقالات مسبقة لمصريين بإيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في استرداد إيصالات أمانة، واستقالات مسبقة للعاملين المصريين "ج.م.ع" و"م.ف.س"، وذلك استغلالاً للحاجة للعمل.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وخلال هذه اللقاءات تقدم للملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين رئيس المكتب العمالي بميلانو العاملين "ج.م.ع" و"م.ف.س" من محافظة الشرقية بشكوى، أكد فيها أن محاسب الشركة العمل يعملون فيها (ATM) أجبرهم التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، فضلا عن استقالات بدون تاريخ قبل استلامهم العمل.

واستدعى الملحق العمالي، محاسب الشركة والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وتم التفاوض معه وديًا، وبالفعل استجاب وسلم الاستقالات وإيصالات الأمانة، وبدوره سلم رئيس مكتب التمثيل العمالي للعاملين المصريين الذي تأكد من توقيعهم عليهم.

ووجه المواطنين، الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالي بإعادة الأمور إلى نصابها .

وناشدت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض أو استقالات، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.​