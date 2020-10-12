أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

"القوى العاملة" تسترد إيصالات أمانة واستقالات مسبقة لمصريين بإيطاليا

11:01 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في استرداد إيصالات أمانة، واستقالات مسبقة للعاملين المصريين "ج.م.ع" و"م.ف.س"، وذلك استغلالاً للحاجة للعمل.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وخلال هذه اللقاءات تقدم للملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين رئيس المكتب العمالي بميلانو العاملين "ج.م.ع" و"م.ف.س" من محافظة الشرقية بشكوى، أكد فيها أن محاسب الشركة العمل يعملون فيها (ATM) أجبرهم التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، فضلا عن استقالات بدون تاريخ قبل استلامهم العمل.

واستدعى الملحق العمالي، محاسب الشركة والتأكيد عليه أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وتم التفاوض معه وديًا، وبالفعل استجاب وسلم الاستقالات وإيصالات الأمانة، وبدوره سلم رئيس مكتب التمثيل العمالي للعاملين المصريين الذي تأكد من توقيعهم عليهم.

ووجه المواطنين، الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالي بإعادة الأمور إلى نصابها .

وناشدت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض أو استقالات، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.​

محمد سعفان إيصالات أمانة مصريين بإيطاليا القوى العاملة

الخبر التالى:

"القابضة لمياه الشرب" تكشف عن استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فيديو.. إخلاء مبنى محكمة شمال الجيزة بعد الاشتباه بالعثور على قنبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا