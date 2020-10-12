استعدادًا لموسم الأمطار.. وزير الإسكان يرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، إنه أصدر حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة؛ لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

وشدد الجزار، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات والأجهزة، وتطهير شبكات الصرف، وشنايش الأمطار، ومخرَّات السيول، ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان؛ لمنع حدوث أي مشكلات.

وتابع وزير الإسكان بضرورة التأكد من الاستعداد الكامل لجميع المعدات أثناء سقوط الأمطار؛ لحين انتهاء النوَّات، ولا سيما بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والمناطق الساخنة بجميع المحافظات.