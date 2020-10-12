بالأسماء.. حركة تنقلات محليات جديدة تضم 16 قيادة في 11 محافظة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفرالشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من خالد مصطفى سعداوي سكرتيراً عاماً لمحافظة السويس، وتعيين اللواء جمال عبدالرشيد سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين إيهاب حسن محمد رئيس حي الأربعين بالسويس سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة السويس.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة شملت أيضاً تعيين كل من ممدوح علي أنور في وظيفة رئيس حي الأربعين بالسويس، وياسر محمد سامي مدين رئيساً لحي العجوزة بالجيزة، ومحمد عبدالحميد سيد محمود رئيساً لمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، وهاني أحمد السيد يوسف رئيساً لمركز ومدينة النجيلة بمطروح، ووجيه عبدالرازق عبدالغني عمارة رئيساً لمركز ومدينة الحمام بمطروح، ومسعد عبدالهادي الشحات رئيساً لمركز ومدينة العلمين بمطروح، ومحمد فوزي حافظ رئيساً لمركز ومدينة الضبعة بمطروح، ورضا السيد محمد جاب الله رئيساً لمركز ومدينة مطروح، وسامي أحمد فؤاد علام رئيساً لحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمود شحاتة بريك رئيساً لحي العامرية ثان ، ورجب عبدالرازق عبدالعال رئيساً لحي الجمرك بالإسكندرية.

كما تضمنت الحركة نقل كل من وجدي محمد مسلم من رئيس مركز كوم أمبو بأسوان إلى محافظة القاهرة وعثمان السيد شعلان من رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى محافظة الشرقية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة مستمرة في الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة في الملفات المهمة وعلى رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والنظافة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.