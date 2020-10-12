الصحة العالمية تصدم الجميع: لا نعلم موعد انتصارنا على كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة لا تعلم حدًا الآن موعد الإعلان عن انتصار العالم على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط والتي تعقد إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين.

وأضاف: "حرصنا قدر الإمكان على أن نجعل كورونا محور عملنا في الدورة لتوحيد رؤانا في الإقليم وتنسيق جهود الاستجابة وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة والوقوف صفا واحدًا للوقوف ضد ما يلحقنا بها من أضرار، ونستعين بما تعلمناه من قيم التعاون والتآخي".

وأوضح المنظري أن تسجيل الإصابات في الإقليم بدأ في 29 يناير الماضي، ليبلغ عدد الإصابات حتى أول أمس، قرابة 2.6 مليون إصابة، بجانب 66515 حالة وفاة مسجلة.

ويتواصل عبر الإنترنت وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 بلداً في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة القضايا الصحية خلال هذه الدورة.

وعلى مدى يومين، سيناقش ممثلون من البلدان قضايا الصحة العامة الرئيسية ذات الأولوية، ويأخذ تأثير جائحة كوفيد-19 مكاناً بارزًا على جدول الأعمال.

وللجائحة تأثير ملحوظ في إقليم شرق المتوسط، كما هو الحال في سائر أقاليم العالم، وسوف يستعرض الممثلون تطورات الجائحة ووضعها الحالي، بما في ذلك الاستجابة لكوفيد-19 عبر أنحاء الإقليم. ويناقشون التأثير المباشر لكوفيد-19 على معدلات الاعتلال والوفيات والتأثير الأوسع للجائحة على الخدمات الصحية الأساسية وعلى استراتيجية منظمة الصحة العالمية في المستقبل.​