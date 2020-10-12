​​قدّم روحه في سبيل الواجب.. تفاصيل وفاة طبيب مصري بـ"كورونا" في الكويت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة تفاصيل وفاة الطبيب المصري، "أحمد عبدالحميد أحمد زايد"، الذي كان يعمل في مستشفى الجهراء، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحسب بيان اليوم الأحد، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت.

وأصدر الوزير تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن الطبيب قدم روحه الغالية في سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

من ناحيته، أوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الطبيب المصري كان يعمل بقسم الباطنة والكلى في مستشفى الجهراء، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل في الكويت من 6 سنوات، وأُصيب منذ شهرين بالفيروس ودخل العناية المركزة قبل شهر، وصعدت روحه إلى بارئها بعد صراع مع هذا المرض.

وقال إبراهيم إن القنصلية تلقت بلاغ الوفاة من أحمد سليمان أحمد زايد، مشيرًا إلى أن الحالة الاجتماعية للمتوفى، متزوج، وله ولد 7 سنوات، وبنت 6 سنوات، وطفلة 7 أشهر، ومسقط رأسه في مصر: العمار الكبرى مركز طوخ- قليوبية، ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاته لصرفها بعد استخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وقد تم دفن الطبيب المتوفى بالكويت بمعرفة أرملته.

يُذكر أن أول طبيب مصري توفى بالكويت هو الدكتور طارق حسين مخيمر، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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