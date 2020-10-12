رئيس جهاز أسيوط الجديدة تشهد استعدادات استقبال موسم الشتاء

​كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اصطفاف كافة معدات وسيارات الجهاز والشركات العاملة بالمدينة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل، والتي تتكون من (لوادر وأوناش - سيارات كسح – كيبوتة سحب المياه - سيارات باسكت - قلاَّبات - عربات تنك مياه).

وأكدت جيهان عمار، في بيان اليوم على ضرورة جاهزية جميع محطات الصرف والعمل بكامل طاقتها وتطهير جميع غرف الصرف وبالوعات صرف المطر وإجراء تجارب عملية في أماكن تجمع المياه.

كما أصدرت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، توجيهاتٍ لجميع الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الأماكن بالمدينة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتنسيق مع محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.​