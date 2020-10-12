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​​"الزراعة": صرف شكارتي أسمدة لكل فدان وتدشن غرفة مركزية لمتابعة أداء الجمعيات

03:00 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
​​"الزراعة": صرف شكارتي أسمدة لكل فدان وتدشن غرفة مركزية لمتابعة أداء الجمعيات

أسمدة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شئون المديريات الزراعية، صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البنجر والقصب والمحاصيل البستانية والخضر، لافتًا إلى أن الصرف بدأ بـ2 شكارة لحين المعاينة على الأرض، من قبل اللجان المشكلة من القطاع.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن محاصيل البساتين والقصب، يتم الصرف لها بمعدل 50% للشتاء و50% للصيف؛ لضمان التوازن بين المواسم، لافتًا إلى أن سعر اليوريا 164.5 جنيه، بينما جاءت النترات بـ159.5 جنيه في كافة الجمعيات الزراعية.

وأشار يوسف، إلى تدشن غرفة مركزية لمتابعة أداء صرف الجمعيات الزراعية، مضيفًا أن الحديث حول ارتفاع أسعار الأسمدة عار تمامًا عن الصحة. ​

المديريات الزراعية الأسمدة المدعمة محاصيل البنجر المحاصيل البستانية

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