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وفاة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي.. والجنازة غدًا الاثنين

11:35 م الأحد 11 أكتوبر 2020
وفاة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي.. والجنازة غدًا الاثنين

أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي

كتب- محمد سامي:

توفيت مساء اليوم السيدة "زينات متولي السحيمي"، أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وتقام الجنازة ظهر غدٍ الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفى الفريق الشاذلي عام 2011، وهو أحد أهم رموز العسكرية المصرية الحديثة والذي شارك في حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي في 1956، وحرب 1967، ثم ذهابه إلى الكونغو ضمن قوات الأمم المتحدة عام 1960، ثم تولى رئاسة أركاب حرب القوات المسلحة عام 1973.

9998322364

أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي الفريق سعد الدين الشاذلي

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