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"المحافظين" يعلن برنامجه الانتخابي لسباق انتخابات النواب 2020

10:43 م الأحد 11 أكتوبر 2020
"المحافظين" يعلن برنامجه الانتخابي لسباق انتخابات النواب 2020

مجلس النواب

(مصراوي):

أعلن حزب المحافظين، اليوم الأحد، برنامجه الانتخابي الذي يخوض علي أساسه انتخابات مجلس النواب 2020، المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر الجاري.

وأكد الحزب في بيان له، أنه إيمانًا بضرورة تفعيل الحياة الحزبية، وإعمالاً لمبدأ الرأي والرأي الآخر، وحرصًا على ممارسة برلمانية قوية تتمتع فيها المعارضة بنسبة عادلة من طرح الرؤى ووضع السياسات سيتم عرض البرنامج الانتخابي للحزب، مؤكدًا أن الأغلبية وإن كانت تحكم لكنها لا تتحكم، والأقلية تعارض ولكنها لا تعاند، الرأي للجميع والقرار للأغلبية وعلى جميع أطراف العملية السياسية أن تتحمل المسئولية السياسية لما تتخذه من سياسات أمام الرأي العام.

وأكد المحافظين أنه اختار يكون برنامجه الانتخابي من خلال تشريعات تقدم إلى المجلس، وليس من خلال شعارات براقة تعجب الناظرين أو المستمعين ولكنها لا تجد للتنفيذ على أرض الواقع، لذلك ومن منطلق رغبة المحافظين في إرساء القيم الإخلاقية للشخصية المصرية، والأرتقاء بالعمل السياسي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ومواجهة الفساد والجريمة والتسيب، ووضع سياسة خارجية تضمن الدور القيادي لمصر في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية، وإيمانًا بحق المواطن المصري في خدمات صحية ميسرة وتعليم جيد وبيئة نظيفة.

مجلس النواب حزب المحافظين انتخابات النواب 2020

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